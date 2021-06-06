Kahta’daki iki muhtarlık seçimi belli oldu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde muhtarların hayatını kaybettiği iki köydeki vatandaşlar yeni muhtarlarını seçti.

Belören Köyü Muhtarlığına, hayatını kaybeden muhtarın oğlu Mehmet Selim Özmen tek aday olarak girdiği seçimde 55 oyu alarak yeni muhtar seçildi.

341 seçmenin olduğu Boğazkaya Köyü’nde ise Vakkas Çitil 153 oy alırken, rakip aday Mehmet Emin Güngör ise 149 oy aldı. Vakas Çitil 4 oy farkıyla Boğazkaya Köyü’nün yeni muhtarı olarak seçildi.

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