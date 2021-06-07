Tut ilçesinde çevre temizliği yapıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesine kamp kuran Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (ADOFF) üyeleri çevre temizliği yaptı.

Doğa tutkunları ve kulüp üyeleri Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Tut ilçesinde etkinlik yaptı. ADOFF Başkanı Bayram Çalış ve kulüp üyeleri Tut ilçesinin rakımı yüksek tepelerine kamp kurarak, çevre temizliği yaptı.

Bayram Çalış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Çevre Günü’nü kutlama etkinlikleri yapılmaktadır. Ülkemizde de belediyeler, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, vatandaşlar ve çeşitli kurum ve kuruluşların katılımlarıyla çevre kirliliğinin boyutlarını ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu kapsamda Tut ilçesi sınırlarında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Üyelerimizle birlikte hem temizlik yaptık hemde kamp yaptık” diye konuştu.

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