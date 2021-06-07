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Metan gazı faciasında görev alan itfaiye erlerine plaket verildi Yarım saat uzaklıktaki köye 10 dakikada varıp olaya müdahale etmişlerdi

İHA

Metan gazı faciasında görev alan itfaiye erlerine plaket verildi Yarım saat uzaklıktaki köye 10 dakikada varıp olaya müdahale etmişlerdi

Adıyaman’da su kuyusunu temizlemeye giren baba ve 2 oğlunu kurtarmak için yarım saat uzaklıktaki köye 10 dakikada giden ve kuyudaki kişileri çıkaran itfaiye erlerine plaket verildi.
Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde 15 gün önce evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren baba Nusret Özer (73) ve oğulları Metin Özer (43) ile Emrah Özer (20), metan gazından zehirlenince kuyuda bayılmış, durum itfaiye ekiplerine bildirilmişti. İtfaiye ekipleri, ihbarı alır almaz harekete geçmiş ve yarım saatlik mesafede olan köye 10 dakika içerisinde ulaşarak olaya müdahale etmişti.

Canlarını hiçe sayarak baba ve oğullarını çıkardılar
Burada aldıkları tedbirler sonrası kuyu içerisine inen itfaiye ekipleri, baba ve iki oğlunu kuyudan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etmişti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan baba ve her iki oğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kurtarma operasyonu esnasında tek başına kuyuya inen ve burada iki kişiyi çıkaran itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk da metan gazından zehirlenmiş ve kendisi son anda ekip arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Başkan Kılınç, olaya müdahale eden itfaiye ekiplerine plaket verdi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her olaya kendi olayları gibi giden, hızlı ve güvenilir müdahalelerde bulunmaya çalışan itfaiye erlerini ziyaret etti. Başkan Süleyman Kılınç, itfaiye erlerini tek tek tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, Belediye Başkan Yardımcılarından Ramazan Oruç ve Ebubekir Fırat eşlik etti. Her sabah okunan itfaiye duası sonrası Başkan Süleyman Kılınç, kuyu faciasında görevli olan itfaiye erlerine plaket vererek göstermiş oldukları yoğun çaba ve azimden dolayı teşekkür etti.
Burada konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Her zaman söyleriz, sizler kutsal bir görev yapıyorsunuz. Can kurtarıyorsunuz bu can sadece insan canı değil, diğer canlıları da kurtarıyorsunuz. Bu yangınlarda, bu anız yangınlarını söndürdüğünüz zaman belki binlerce, milyonlarca canlının hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hakikatten kutsal bir meslek yapıyorsunuz. Kur’anı Kerim’de ne diyor, bir canı kurtaran tüm canlıları kurtarmış gibidir. Ben tekrardan sizleri kutluyorum bu kutsal görev için ve başarılar diliyorum” dedi.

Zehirlenen itfaiye eri, olay anlarını anlattı
Kuyu faciasında tek başına 2 kişiyi çıkaran ve daha sonra metan gazından zehirlenerek baygınlık geçiren İtfaiye Eri Mehmet Yetkin Tuluk ise “İhbar bizlere geldikten sonra hemen harekete geçtik. Olay yerine vardığımızda emniyet tedbirlerimizi tamamen aldık ve kuyuya ben indim. 3 Kişinin orada olduğunu görünce kuyu dar olduğu için en son gireni ilk başta çıkartmamız gerekiyordu. En son giren babaydı ve bende ilk onu çıkardım. Daha sonra ise onun ortanca oğlunu çıkardım. Benim tüp ötmeye başlayınca 5 dakikalık bir zamanımın kaldığını anladım ve ekip arkadaşlar beni uyarmaya başlayarak beni yukarıya çektiler. Ben orada iki kişiyi kurtardım. Kuyu çok dardı, içerisinde su vardı. Amacımız kurtarmak ve bizler de bunun için varız zaten. Tüpüm yetmeyince üçüncü kişiyi de AFAD ekibinin yardımıyla onu da oradan çıkartmış bulunduk. Metan gazına biraz maruz kaldığım için hafif bir baygınlık geçirmişim, oradaki arkadaşların ifadelerine göre ben sürekli neden adam çıkmadı, tüpüm bitti onu da çıkarırdım gibisinden sayıklamışım. Yani dediğim gibi bizim amacımız sadece kurtarmak olduğu için başka bir şey düşünmediğimiz için demek ki bilinç altıma yerleşmiş. Biz bunun için buradayız, kurtarmak ve insanlara yardımcı olmak için buradayız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kuyu faciasında görevli itfaiye erlerine çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

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