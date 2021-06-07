Vali Çuhadar, geleceğin bilim insanlarını ağırladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 11 ülkenin katılımıyla internet üzerinden online olarak düzenlenen 17. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması' matematik, biyoloji ve İngilizce kategorilerinde birincilik elde ederek altın madalya kazanan Adıyaman Bilim Sanat Öğrencileri'ni kabul etti.

Rusya Federasyonunun ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Almanya, Çin Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Tacikistan’dan ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı 17. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması' tamamlandı. Yarışmanın final etabı sonucunda 23 katılımdan 7 uluslararası birincilik, 7 uluslararası ikincilik, 6 uluslararası üçüncülük elde eden Adıyaman Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Fuat Tokur ve aileleriyle birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.



17. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda dereceye giren Adıyaman Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin başarısının gurur verici olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Çocuklarımız, uluslararası gösterdikleri bu başarıyla bize güzel bir hediye sunarak, Adıyaman’ın yüzünü ağarttılar. İlim bu ülkenin geleceğidir. Bilimde ve ilimde bizler ne kadar yol alırsak o kadar güçlü bir ülke olacağız. Çocuklarımız bugünün küçükleri yarının büyükleri ve bilim adamları olacaklar. Göğsümüzü kabartan çocuklarımız yarın laboratuvarlarda dünyadaki vahşi virüslere karşı aşılar ve hastalıkları engelleyecek ilaçlar üretecekler. Biz dünyayla rekabet edecek güce geleceksek bugün onlara yapacağımız yatırımlarla o seviyeye çıkacağız. Evlatlarımızın uluslararası başarılar elde etmesi için devlet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Bu başarıda emeği geçen başta öğrencilerimizin öğretmenleri olmak üzere okul idarecilerini ve ailelerini tebrik ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından öğrencilerle gelecekte yapmak istedikleri ve koydukları hedefleri üzerine sohbet eden Vali Çuhadar, başarılı öğrencilere derece belgelerini vererek tabletle ödüllendirdi. Program, öğrenciler ve aileleriyle günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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