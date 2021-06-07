Adıyaman’da kırsal kalkınma projelerine büyük destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da kırsal kalkınma projelerine büyük destek

İHA

Adıyaman’da kırsal kalkınma projelerine büyük destek

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı hibeleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ile alet ekipman alımı gibi konulara ilişkin Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) sonuçları belli oldu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, hibe destekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Adıyaman’da 32 projeye hibe desteği verileceğini söyledi.
Aydın açıklamasında, “Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çiftçimizi ve üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. Adıyaman’ımızda 5 altyapı ve 27 ekonomik yatırımlar olmak üzere 32 projemize 31 milyon 330 bin TL hibe destek verilecektir. Projelerimizin toplam tutarı 62 milyon 660 bin TL’dir. Yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Vali Çuhadar, geleceğin bilim insanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, geleceğin bilim insanlarını ağırladı
Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi
Metan gazı faciasında görev alan itfaiye erlerine plaket verildi Yarım saat uzaklıktaki köye 10 dakikada varıp olaya müdahale etmişlerdi
YEREL HABERLER Metan gazı faciasında görev alan itfaiye erlerine ...
OSB atıksu arıtma tesisinde koku ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER OSB atıksu arıtma tesisinde koku ölçümü yapıldı
Tut ilçesinde çevre temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Tut ilçesinde çevre temizliği yapıldı
Kahta’daki iki muhtarlık seçimi belli oldu
YEREL HABERLER Kahta’daki iki muhtarlık seçimi belli oldu
Nemrut Dağı’na turist akını
YEREL HABERLER Nemrut Dağı’na turist akını
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 ...
Başkan Kılınç, ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, ekibiyle değerlendirme toplantısı ...
Kahta´da 2 köyde muhtarlık seçimi
YEREL HABERLER Kahta´da 2 köyde muhtarlık seçimi
Mezopotamya Dağcılar Kulübü Samsat’a hayran kaldı
YEREL HABERLER Mezopotamya Dağcılar Kulübü Samsat’a hayran kaldı
Adıyaman’da kaza: 9 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaza: 9 yaralı
Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi
Çelikhan’ın sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Çelikhan’ın sorunları masaya yatırıldı
Çetintepe Barajı tarımsal ekonominin can damarı olacak
YEREL HABERLER Çetintepe Barajı tarımsal ekonominin can damarı ...
Çocukların mahalle parkına çizdiği resimler büyük beğeni aldı
YEREL HABERLER Çocukların mahalle parkına çizdiği resimler büyük ...
Yaralı sürücüye ilk müdahale Milletvekili Aydın’dan geldi
YEREL HABERLER Yaralı sürücüye ilk müdahale Milletvekili Aydın’dan ...
Saatler süren ceset aramaları sona erdi
YEREL HABERLER Saatler süren ceset aramaları sona erdi
Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda
YEREL HABERLER Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Buğday tarlasında çıkan yangını köylüler söndürdü
YEREL HABERLER Buğday tarlasında çıkan yangını köylüler söndürdü
Metruk evler huzur ve güven için yıkılıyor
YEREL HABERLER Metruk evler huzur ve güven için yıkılıyor
Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi