Vali Mahmut Çuhadar’a ‘Dünya Çevre Günü’ ziyareti

5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, kurum çalışanlarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, kurum olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ilimizde yapılan çalışmalara ilişkin Vali Çuhadar’a bilgi verdi.

5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, Dünya nüfusundaki hızlı artış dolayısıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugün yapılan çalışmaların önemine işaret ederek, çevre haftası dolayısıyla yapılan çalışmaların duyarlılık ve farkındalığı artırması temennisinde bulundu.

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