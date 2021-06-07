Adıyaman´da uyuşturucuya 5 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polis tarafından iki otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilidi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu 2 otomobilde arama yaptı. Bir otomobilde yapılan aramada karton bardak içerisine gizlenmiş 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan İ.H.K., S.B., M.Y., K.Y. ve H.B.'yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-06-07 20:30:45



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