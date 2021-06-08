Otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hatice Bağırcı (40) ve oğlu Muhammed Emin (9), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Tatlı yönetimindeki 65 NH 242 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Hatice Bağırcı ve oğlu Muhammed Emin Bağırcı'ya çarptı. Yola savrulan anne ile oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Tatlı kazanın ardından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-06-08 14:06:15



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