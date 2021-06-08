Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı yaban kedisi telef oldu.

Gerger-Kahta yolunun 15'inci kilometresindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisine çarptı. Sürücü kaçarken, köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde, yaban kedisinin öldüğü belirlendi.

Jandarma, kedinin ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT

2021-06-08 14:07:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.