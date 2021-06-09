Alagöz, Tut ilçesinde eğitim yatırımlarını inceledi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Tut İlçesini ziyaret etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemede bulunmak, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmek için Tut ilçesine ziyaret etti.

Tut İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ve şube müdürleri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Hatice Yıldırım Ortaokulu ve Boyundere İlkokulunu ziyaret ederek sınıfları gezip öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Kontrollü normalleşme kapsamında temizlikmaskemesafe kurallarına uyumun eğitimöğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Alagöz , "Yeniden yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaret ettiğimiz okullarımızda, öğrencilerimizle yaptığımız sohbetlerde öğrencilerimizin de okullarını özlediğini görüyoruz. Okullarımız ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizle güzel. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin tedbirlere uyduklarını görmek bizleri gelecek adına umutlandırıyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz, daha sonra yapımına başlanılan Şehit Polis Mehmet Kayan İlkokulu inşaat alanına giderek burada incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ve yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz son olarak "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerler tarafından el emeği, göz nuru çalışmaların sergilendiği Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Alagöz, buradaki incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

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