‘Arkadaşım kanalda kayboldu’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arkadaşının su kanalında balık tutmaya gidip dönmemesi üzerine panikleyerek ihbarda bulunan kişi, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi kanal boyu üzerinde V.Ö. isimli kişi su kanalına balık tutmaya giden ve geri dönmeyen arkadaşını merak ederek durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. V.Ö., isimli kişinin panikleyerek kaybolduğunu söylediği arkadaşı ise bir süre sonra olay yeri yakınlarında balık tutarken bulundu.

Herhangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine ekipler geri döndü.

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