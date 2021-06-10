Milli eğitim müdürleri istişare toplantısı düzenlendi

Adıyaman İl ve ilçe milli eğitim müdürleri bilgilendirme ve istişare toplantısı Samsat ilçesinde yapıldı.

Covid 19 salgını öncesinde her ay bir ilçede düzenlenen ilçe milli eğitim müdürleri istişare toplantısının kademeli normalleşme sürecindeki ilk toplantısına Samsat ilçesi ev sahipliği yaptı.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün başkanlığını yaptığı ilçe müdürleri toplantısına milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda ilçelerin eğitime dair sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. İl müdür yardımcıları ve şube müdürleri birimleriyle ilgili toplantıya katılanlara sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantıda okullardaki akademik başarının artırılması çalışmaları, araştırma ve geliştirme projeleri, Covid 19 tedbirleri, inşaatemlak yatırımları, TYT AYT sınavlarına hazırlık çalışmaları, LGS sonrası rehberlik ve yönlendirme, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, İlkokullarda Yetiştirme Programları ile ilgili yapılacak çalışma ve planlamalar da gözden geçirilerek, Adıyaman'da eğitim kalitesinin üst seviyelere çıkarılabilmesiyle ilgili fikir alışverişi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz, küresel salgının eğitime yansımasını minimize etmek için herkesin canla başla çalıştığını belirterek, “Okulların kapanmasıyla başlayacak telafi eğitimleriyle salgın döneminde yaşanan olası kayıpların kapatılacak. Yeni eğitim öğretim yılında da tüm sınıflarımızda tam kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesini umut ediyoruz. 2023 eğitim vizyonu gereği eğitim kurumlarımızın hem akla hem de kalbe hitap eden, insan odaklı kurumlar olmasını, insan mutluluğunu hedeflemesi gerektiğini, mutlu yaşatılan çocukların güçlü bir Türkiye getirecek” dedi.

İl Müdürü Ahmet Alagöz'ün genel bir değerlendirme konuşması ve iyi dileklerinin ardından toplantı sona erdi.

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