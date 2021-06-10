Gölbaşı polisinden vatandaşlara hırsızlık uyarısı

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Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık konularında vatandaşları uyardı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıda vatandaşların kısa süreliğine evden çıktıklarında ve tatile gittiklerinde mutlaka kapılarını kilitlemeleri, açık pencere bırakmamaları hususunda bilgilendirmeler yapıldı. Polisler ilçeye farklı il ve ilçelerden gelen dilenci kılığındaki şahısları gördüklerinde 155 polis hattını aramalarını istedi.

Polis ekipleri, hırsızlığın yanı sıra telefonla arayıp kendisini polis, savcı, asker, hakim olarak tanıtarak para isteyen dolandırıcılara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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