Kahta’daki çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Çevreyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara tarihi ve turistik yerler gezdirilerek tanıtımlar yapıldı.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çevreyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Okul Destek Projesi (ODES) kapsamındaki çocuklara tarihi ve turistik yerleri gezdirdi. Yapılan etkinlik kapsamında çevre bilinci aşılama noktasında gerekli rehberlik ve tanıtımlar yapıldı. Gezi kapsamında çocuklar sırayla Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Eski Kahta Kalesi’ni gezdiler.

Yapılan gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, çocuklara, Çevreyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında tarih bilincini kazandırmak ve ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Gezide, çocukların hem eğlendiklerini hem de ilçenin tarihini öğrenme fırsatını elde ettiklerini ifade eden Erşahin, “Çevreyi Koruma Haftası münasebetiyle kuruluşumuz tarafından yürütülmekte olan ODES projesi kapsamında yer alan çocuklarımız ile birlikte ilçemizin tarihi ve turistik değerlerinden olan Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Arsemia gezdirilerek tarihi değerleri koruma ve çocuklara çevre bilinci aşılama noktasında gerekli rehberlik ve tanıtımlar yapıldı. Yaptığımız bu etkinlikle çevre kirliliği ve çevre sağlığı konusunda çocuklarımızı bilgilendirdik. Amacımız, çevrenin nasıl kirlendiği, dolayısıyla nasıl zarar gördüğünü ve buna nasıl engel olunabileceği konularında çocuklarımızı bilinçlendirmektir” diye konuştu.



Kahta’nın tarihi ve turistik yerlerine hayran kalan çocuklar ise ilçenin tarihi yerlerinin tanınması ve korunması adına bu geziyi gerçekleştirdikleri için Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.

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