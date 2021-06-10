PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklandı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı öğrenilen H.T., S.S. ve A.Y'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada evlerde PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., yurt dışı yasağı, H.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Çelikhan Selim SONKAYA
2021-06-10 17:55:25
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