PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı öğrenilen H.T., S.S. ve A.Y'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada evlerde PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., yurt dışı yasağı, H.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Çelikhan Selim SONKAYA

2021-06-10 17:55:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.