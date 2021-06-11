Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ÇelikhanMalatya Karayolu Subatan Geçidi mevkiinde Ersin Ateşal idaresindeki 23 LU 418 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Ersin Ateşal yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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