Kahta'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda gecesi düzenlendi

Adıyaman Kahta Adliyesi'nde görevli iken başka bölgelere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Kahta Baraj kıyısındaki bir restaurantta düzenlenen programa Kahta İlçe Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, görevi devam eden diğer hakim ve savcılar ve adliye personelleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Abdil Koç, “Görev yerleri değişen hakim, savcılarımıza ve icra müdürümüze Kahta'ya yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde ve yaşamlarında üstün başarılar ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Koç, programın sonunda hakim ve savcılara teşekkür plaketi verdi.

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