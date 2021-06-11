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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsat turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor

İHA

Samsat turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor

Atatürk Baraj Gölü altında kalan ve son dört yılda iki deprem yaşayan Adıyaman’ın Samsat ilçesi Atatürk Barajı ile yeniden hayat buluyor.
1986 yılında Atatürk Baraj Gölü altında kalan tarihi Samsat ilçesinin yerine yapılan yeni yerleşim biriminde 2017 ve 2018 yıllarında iki ayrı deprem yaşayınca yeniden imar edilirken, Samsat Belediyesinin Baraj gölü kıyısında yaptığı çalışmalar ile yeniden bir turizm merkezi olmayı hedefliyor.
Samsat ilçe merkezine bir kilometrelik mesafedeki baraj gölü kıyısında gemi iskelesi, duba, deniz bisikleti, restoran, çevre düzenlemesi, lavanta bahçesi, zıpline yapılarak tekne faaliyete geçirildi. Bunların yanı sıra kamelyalar, çocuk oyun alanı, ağaçlandırma, çimlendirme, kamp alanı gibi çalışmalar da devam ediyor.
Samsat Belediyesinin organizesinde bölgenin bütün basın mensupları oluşturulan bu alana davet edilerek, yapılan hizmetler tanıtıldı. Yapılan organizasyona GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat, Kahta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Kutlu, Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Adıyaman İl Temsilcisi Tayfun Güzel ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden yapıldığını ama hiçbir zaman önemini yitirmediğini belirterek, su altında kalan Samsat ilçesinin geleceğinin yine suda olduğunu, su ile yeniden hayat bulacağını, Samsat'ın bölgenin önemli turizm merkezleri arasına gireceğini söyledi.
Başkan Fırat, "Samsat Belediyesi olarak çok kıt imkanlarla zoru başarmaya çalışıyoruz. İlçemiz için önce hayal kuruyoruz, sonra projelendiriyoruz ve adım adım projemizi hayata geçiriyoruz. Klasik belediyecilik anlaşışı dışında, ilçe halkının ekonomik, kültürel, sportif ve sosyal olarak gelişmesini sağlayacak projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çok kısa sürede yetkililerimizin destek ve katkılarıyla rahatlıkla bir gün geçirilebilecek bir turizm noktası oluşturduk. Bunlar yapacaklarımızın daha alt yapısı sayılır. Çok büyük hayallerimiz, projelerimiz ve çalışmalarımız var. Halkımız ve basınımız bizi harekete geçirecek önemli bir güçtür. Her türlü eleştiri ve öneriye açığız. Davetimize icabet eden çok değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, Adıyaman başta olmak üzere ülkemizin her beldesinden Samsat'ımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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