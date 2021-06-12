Besni’de okul baştan aşağı yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni’de okul baştan aşağı yenilendi

İHA

Besni’de okul baştan aşağı yenilendi

Adıyaman'ın Besni İlçesinde ki Safyün Hatice Gölbaşı İlk ve Ortaokulu baştan aşağı yenilendi.
Besnili hayırsever işadamı merhum Hayrullah Gölbaşı tarafından rahmetli eşi adına Besni Pınarbaşı mahallesinde 2012 yılında yaptırılan Safyün Hatice Gölbaşı ilk ve ortaokulu yenilendi.
Merhum Hayrullah Gölbaşı'nın oğlu Suat Gölbaşı'nın destekleri ile yenilendi. Okulun içi ve dışı boyanarak öğretmenler odasının parkesi, laboratuvar ile balkonun fayansı yenilendi, sınıflara kitaplık yapıldı. Yenilenme sonrası okulu ziyaret eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Ürey yapılan çalışmaları inceleyerek, emeği ve desteği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi
Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı
YEREL HABERLER Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı
Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
YEREL HABERLER Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
Gölbaşı’nda ‘Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık’ semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda ‘Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık’ semineri ...
Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı Kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı Kapkaç anı ...
Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı
YEREL HABERLER Dev trafo kontrollü bir şekilde taşındı
Samsat turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Samsat turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor
Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kahta'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Kahta'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda gecesi ...
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı
Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu
YEREL HABERLER Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu
Hafif ticari araç bahçeye girdi
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bahçeye girdi
BİLSEM’in genç mucitleri projelerini sergiledi
YEREL HABERLER BİLSEM’in genç mucitleri projelerini sergiledi
PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklandı
Kahta’daki çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Kahta’daki çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
Muhtarlar ASGEM’i gezdi
YEREL HABERLER Muhtarlar ASGEM’i gezdi
Jandarma ve Emniyetten PKK'ya ortak operasyon
YEREL HABERLER Jandarma ve Emniyetten PKK'ya ortak operasyon
Hastane kavşağı yapım ihalesinin tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Hastane kavşağı yapım ihalesinin tarihi belli oldu
Gölbaşı polisinden vatandaşlara hırsızlık uyarısı
YEREL HABERLER Gölbaşı polisinden vatandaşlara hırsızlık uyarısı
Samsat'ta spor yatırımları
YEREL HABERLER Samsat'ta spor yatırımları
Refüj ve kavşaklarda bakım çalışmaları
YEREL HABERLER Refüj ve kavşaklarda bakım çalışmaları
Başkan Erdoğan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan asfaltlama çalışmalarını yerinde ...