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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar, Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümünü kutladı

İHA

Vali Çuhadar, Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümünü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, halkın huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Sahip olduğu 182 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde oluşturduğu vizyonla kendisini daima yenileyen jandarma teşkilatının, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev bilinciyle milletin takdirini kazandığını söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, jandarmanın köklü ve başarılı geçmişinden aldığı güçle geleceğe hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar, “1839 yılından bugüne yaklaşık 2 asra dayanan şanlı geçmişiyle etkin bir asayiş hizmeti sunmayı temel amaç edinen jandarma teşkilatımız, bu amaç doğrultusunda genel asayiş hizmetlerinden terörle mücadeleye, trafik güvenliğinden uyuşturucu ile mücadeleye, göçten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde üstlendiği tüm görevlerdeki başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Milletimizin huzur ve güveni için gecegündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden jandarma teşkilatı, en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirerek aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Ülkemizin her yanında olduğu gibi, ilimizde de bu sürece çalışmalarıyla katkı sunan jandarma teşkilatımıza gösterdiği büyük fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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