Başkan Kılınç’tan muhtarlara sertifika takdimi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen sertifika törenine katılarak sertifika takdiminde bulundu.

Yakın zamanda kalp krizi sonucu vefat eden eski Eskisaray Mahallesi Muhtarı Merhum Mahmut Göksu’nun yad edildiği programa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı ve Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ile derneğe bağlı mahalle muhtarları katıldı.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’nce ortaklaşa düzenlenen muhtarlar akademisi programını başarı ile tamamlayan muhtarlara sertifika verildi. Ayrıca muhtarlara başarı dileklerinde bulunun Başkan Kılınç, muhtarlar akademisine katılım sağlayan ve törene iştirak edenlere sertifikalarını vererek, hepsini ayrı ayrı tebrik etti.

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