Gölbaşı’nda Antep fıstığı gözü dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Antepfıstığı ağaçlarında verimliliğin arttırılması projesi kapsamında erkek fıstık gözü dağıtıldı.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, fıstık üretiminin yoğun olduğu köylerde üreticilere erkek fıstık gözü dağıtımının yapıldığını söyledi.

Müdür Yılmaz, “37 bin dekar fıstık alanımızın tamamı yabani ağaç aşılaması ile oluşmuş bahçelerdir. Dolayısıyla bahçelerde erkek ağaç sayısının az olduğunu görüyoruz. Dişi ağaçlarda tozlanma olmaz ise meyve olmaz veya iç doldurmaz. Daha fazla ürün almak için tozlanma sorununu yeterli erkek ağaçla sağlayabiliriz. NizipKarkamis yöresi erkek damızlık ağaçlardan alınan üzerinde 810 göz bulunan kalemlerimizi gün içerisinde soğuk zincirde getirip üreticilerimize dağıtımı yapıldı. Yöremize uygun çeşitlerden 25 Atlı, 50 Öztürk ve 25 Uygur olmak üzere toplam 100 adet kalem üzeri yaklaşık 800900 göz aşılanmak üzere dağıtıldı. Projemiz 3 yıllık olacak ve her yıl Haziran ayında erkek göz dağıtımı yapılacaktır” diye konuştu.

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