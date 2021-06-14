Kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine pastalı kutlama

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, mesire alanında kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, vatandaşların sürprizi ile karşılaştı. Bölgeye gittiklerinde pasta ile kendilerini bekleyen vatandaşlarla karşılaşınca şaşkınlık yaşayan jandarma ekibi teşekkür etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir grup vatandaş, akşam saatlerinde 156 ihbar hattını arayarak mesire alanında kavga olduğunu bildirdi. Vatandaşlar asılsız ihbara kısa sürede gelen jandarma ekiplerini ellerinde pasta ile karşıladı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan jandarma ekipleri ikram edilen pastanın mumlarını söndürüp, vatandaşlara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-06-14 23:36:55



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