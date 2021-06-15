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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Ayhan Yanık’ın ismi mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi

İHA

Şehit Ayhan Yanık’ın ismi mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi

2019 yılının Ağustos ayında Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın ismi, mezun olduğu Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphaneye verildi.
“Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi kapsamında oluşturulan Şehit Ayhan Yanık Kütüphanesinin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Şehit Ayhan Yanık’ın eşi Beyhan Yanık, Okul Müdürü Mehmet Küçük ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük, Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın özgeçmişini okuyarak, şehidin adının verildiği kütüphane ile ilgili bilgi verdi.
Eşinin adının okul kütüphanesine verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın eşi Beyhan Yanık ise “Eşim adına oluşturulan bu kütüphanenin yanımda çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü eşim bu okulda mezun oldu. Bu okulun koridorlarında eşimin ayak izi, ayak sesleri ve havada nefesi var. Ben bugün eşimin aramızda olduğuna ve bizi gördüğüne inanıyor ve bir tebessümle bana baktığını görüyorum. Ayrılık ne kadar acı olsa da biz yine de vatan sağ olsun diyoruz” dedi.
Vali Mahmut Çuhadar ise, “Bugün bizleri çok duygulandıran bir açılış vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Adıyaman’da göreve başladığımda beni ilk ziyaret edenlerden birisi de kahraman şehidimiz Ayhan Yanık eşi Beyhan hanımdı. Benden şehidimiz Ayhan Yanık’ın isminin bir okulu verilmesi talebinde bulundular. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir çalışma başlatarak, şehidimizin mezun olduğu Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphaneye ismini verdik. Bu kütüphanenin bundan sonra şehidimizin ismiyle yaşatılacak olması beni çok duygulandırdı. Aziz Şehidimiz Ayhan Yanık’ın isminin verildiği bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen Milli Eğitim Teşkilatımıza ve okul yönetimine teşekkür ediyorum. Bu vesile kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Şehit Ayhan Yanık Kütüphanesinin kurdelesi kesilerek, Vali Mahmut Çuhadar ve davetliler tarafından kütüphane gezildi.

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