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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkında soruşturma açıldığını iddia ederek üst geçitten atlamak istedi

İHA

Hakkında soruşturma açıldığını iddia ederek üst geçitten atlamak istedi

Adıyaman’da, hakkında açılan soruşturma kapsamında bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, kendisini üst geçitten atmak istedi. Polis ekipleri şahsı yakalayarak aşağıya indirdi.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde bulunan bir okulda hizmetli olarak çalışan Aydın D., iddiaya göre işe gitmemekten hakkında soruşturma başlatıldı. İddia edilen soruşturmadan dolayı bunalıma giren Aydın D., Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçidin üzerine çıkarak buradan atlamak istedi. Yola atlamak isteyen şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri üst geçide çıkarak burada kendisini atmak isteyen şahısla bir süre konuştu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendisi yakaladı. Şahıs daha sonra polis ekiplerince üst geçitten indirilerek ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aydın D., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Aydın D’nin Gerger ilçesinde bulunan bir okulda hizmetli olarak çalıştığı ve işe gitmediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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