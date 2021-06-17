İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Kenan Erözdil idaresindeki 66 FH 673 plakalı Tofaş marka otomobil ile aynı istikamete giden Sadullah Çoban idaresindeki 63 ACF 171 plakalı Renault marka otomobil Akpınar köyü girişinde çarpıştı.

Yaşanan kazada Kenan Erözdil ile Sibel Göksu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.