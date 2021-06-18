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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’nde muhtarlarla bir araya geldi.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve dernek üyesi olan muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Aydın’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile parti üyeleri eşlik etti.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette Milletvekili Ahmet Aydın, muhtarlardan mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntıları dinledi.
Muhtarların her zaman kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Milletvekili Ahmet Aydın, “Parti yönetimimizle birlikte sahalardayız. Demokrasimizin kılcal damarları olan muhtarlarımızla bir araya gelerek hem Adıyaman gündemini hem de Türkiye gündemini konuştuk. Bu şehirde güzel bir şeyler olduğunda hep birlikte mutu oluyoruz. Sorun ve sıkıntılar olduğunda hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla hepimizin yüreği bu şehir için atıyor. Bu mahallemizin ve Adıyaman’ımızın en çok konuşmuş olduğu konulardan biri de eski devlet hastanesi ve bu hastanemizin yerine yeni bir sağlık alanı inşa edeceğiz inşallah. Şuanda da proje süreci devam ediyor. Bu proje bir yada iki ay içerisinde bitme aşamasına gelecek. 150 Yataklı olacak olan bu hastanemizin çalışmalarını sürekli takip ediyorum. Ve bu hastanemizin projesi belli bir aşamaya kadar geldi. Proje tamamlanır tamamlanmaz bu hastanemizin yapım ihalesini yapacağız. Bu arada 150 yataklı devlet hastanemizi konuşurken 300 yataklı devlet hastanemizin de çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede olmayan bir takım bölümlerin dahi içerisinde olacağı son derece modern ve muazzam olacak olan 300 yataklı bir hastane. İlçelerimizle ilgili sağlık yatırımlarımız var, mahallelerimiz için sağlık yatırımlarımız var. Elini vicdanına koyan herkes özellikle sağlık alanı başta olmak üzere her şeyi hangi seviyeden alıp hangi seviyeye kadar getirdiğimiz çok açık bir şekilde ortada. Eskiden bu ilde 1 tane acil sağlık istasyonu ve 3 adet ambulans vardı. Şuanda 35 tane acil sağlık istasyonu var. Ambulans sayımız 3’ten 6070’lere dayandı. Paletli ambulanslarımızdan hava ambulanslarımıza kadar devreye koyduğumuz zamanlar oldu. Sağlık başta olmak üzere diğer alanlarda da gereken her şeyi masaya yatırıyoruz” diye konuştu.
Daha sonra konuşan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise kendilerine yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Milletvekili Ahmet Aydın’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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