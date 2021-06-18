Milletvekili Yakup Taş Besni esnafının derdini dinledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni ilçesinde esnaf ile bir araya geldi.

Besni ilçesinde esnaflarla buluşan Milletvekili Yakup Taş, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Milletvekili Taş, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, esnaflarımız oldu. Ancak devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyamızın yanında olduğunu göstermiştir. Devlet millet içindir anlayışı ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Yakup Taş’a, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Ak Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer ve partililer eşlik etti.

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