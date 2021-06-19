Kahta’da Güney Batı Çevre Yolu startı verildi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın seçim vaatlerinden biri olan GüneyBatı Çevre Yolu start aldı.

Seçim vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bir ilçenin gelişimi ve kalkınmasında çevre yollarının etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Yeni çevre yolunun Cami Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi’nden başladığını ifaden eden Başkan Turanlı, “15’den fazla köyümüz, Samsat, İbrahim Halil Mesire Alanı, Hacı Yusuf Ziyareti, Safvan Bin Muattal gibi ulaşım güzergahı bağlantısını sağlayacak olan bu yolumuz, yeni bir çekim merkezi haline gelecektir. İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Kahta’mız için kaybedecek vaktimiz yok artık. Allah’ın izniyle her alanda projeler üreterek ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Çevre yolu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Kahta’mızın trafik keşmekeşliği çilesi sona erecek. Ağır tonajlı araçlar risk olmaktan çıkacak. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, bu güzel projenin Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cami Mahallesi TMO’dan başlayan 15 metre genişliğindeki GüneyBatı çevre yolu, Taşpınar Tesislerinden devam ederek KahtaAdıyaman yoluna bağlanacağı öğrenildi.

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