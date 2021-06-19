Kaymakam Uçar, esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret etti.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesini ziyaret eden Kaymakam Uçar, burada faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnafların kendisine ilettiği talepleri de not alan Kaymakam Uçar, esnaflara bol kazançlar temennisinde bulundu. Kendilerini ziyaret eden Kaymakam Uçar’dan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren esnaflar ise Kaymakam Necdet Uçar’a, teşekkür etti.

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