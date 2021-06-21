Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tarihi Nemrut Dağı’nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen telafi eğitimi kapsamında haftanın 4 günü akademik olarak yoğunlaştırılmış eğitimlerin yanında düzenlenen gezi ve etkinliklerle öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. Bu kapsamda okul yönetimi tarafından 50 kişilik bir grupla Kahta ilçesindeki bir günlük gezi planlamasıyla Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kahta Kalesi ve Nemrut Dağı’na gezi düzenlendi. Gezinin finalinde ise öğrenciler tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı’nda uçurtma şenliği düzenlendi.



Düzenlenen etinkilerle ilgili konuşan Altınşehir Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uslu, “Altınşehir Anadolu Lisesi olarak pandemi sürecinin öğrencilerimizde bıraktığı akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olumsuz etkileri gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalardan esinlenerek 06.06.202102.07.2021 tarihleri arasında düzenlediğimiz telafi eğitimi kapsamında haftanın 4 günü akademik olarak yoğunlaştırılmış eğitimlerin yanında düzenlediğimiz gezi ve etkinliklerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Programımız kapsamında düzenlediğimiz spor müsabakalarından sonra kadim medeniyet mirası Nemrut Dağı’nda uçurtma şenliği düzenlemek amacıyla 50 kişilik bir ekiple bir günlük gezi planlamasıyla önce Cendere Köprüsü, Arsemia ve Eski Kahta Kalesi’ni gezdikten sonra günbatımında uçurtmalarımızla Nemrut Dağı’na çıktık. Yerli ve yabancı turistlerin ilk defa gördükleri Nemrut Dağı’nda uçurtma şenliği düzenlemek doğal güzelliklere ayrı bir renk kattı” diye konuştu

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