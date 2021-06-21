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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA

Kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yüzüncü Yıl Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Topaloğlu (24) yönetimindeki Dacia marka 34 DIB 460 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu önce parkın kaldırımına daha sonra da elektrik direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Topaloğlu yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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