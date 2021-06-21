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Elektrik trafosu bomba gibi patladı Trafonun patlama anı kameralara yansıdı

İHA

Elektrik trafosu bomba gibi patladı Trafonun patlama anı kameralara yansıdı

Adıyaman’da elektrik direği üzerindeki trafonun bomba gibi patlaması korku ve paniğe neden oldu. Trafonun patlama anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bulunan bir elektrik direğindeki trafoda patlamalar meydana geldi. Alev alev yanan trafo daha sonra büyük bir gürültüyle patladı. Trafonun patlama anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.
Patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, durum elektrik dağıtım şirketine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arızayı gidererek elektrik akımını tekrar sağladı.

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