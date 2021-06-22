Akıl ve Zeka Oyunları'nda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Adıyaman Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları'nda başarılı olan öğrencilere hediye takdim edildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Türkiye geneli düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları yarışmalarında başarılı olan öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti. Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özen, Akıl ve Zeka Oyunları çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe geneli düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları etkinlikleriyle öğrencilerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Proje kapsamında öğretmenlerimiz, Akıl ve Zeka Oyunları kursuna katıldı. Öğretmenlerimiz de bu oyunları öğrencilerimize aktardı. Öğrencilerimiz, ders çalışma ve kitap okumanın dışında kişisel gelişimlerini ve düşünme aktivitelerini artırmaya katkı sağlayan bu oyunlarla zamanlarını güzel bir şekilde geçirdiler. Yeni eğitim öğretim yılında Akıl ve Zeka Oyunlarına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Akıl ve Zeka Oyunlarının öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Yarışmalarda başarılı olan tüm öğrencilerimizi ve öğrencilerimize gelişimine katkı sağlayan danışman öğretmenlerimizi tebrik ederim.” şeklinde konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden Muhammed Baylan ve Melek Nida Öner ile Kahta İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Meryem Ceren Özen’e hediyelerini takdim etti.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özen, Danışman Öğretmen Sedat Doğan ile yarışmalarda başarılı olan öğrenciler katıldı.

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