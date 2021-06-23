Adıyaman Belediyesi'nden esnafa destek

Adıyaman Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında onaylanan 10 milyon TL’lik esnaf destek paketinin başvuruları başladı.

Pandeminin gölgesinde geçen bir yılı aşkın sürede il merkezindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Adıyaman Belediyesi, belediye meclisi tarafından kabul edilen 10 milyon TL’lik son sosyal destek paketinin başvuruları alınıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren ve başvuru kabulüne başladıklarını belirten yetkililer, “Adıyaman Belediyesi olarak pandemi sürecinde genelge ile iş yeri kapanan esnaflar başta olmak üzere tüm mağdur hemşerilerimize ayni ve nakdi destekte bulunmaya devam edilmektedir. Bunun için belediye meclisimiz Mayıs ayında toplanarak 10 milyon TL tutarında yeni bir yardım paketini onaylamıştı. Bu yardım paketi için de başvuruları almaya başlıyoruz. Bu desteğin gerçekten hak eden hemşerilerimize ulaşması için aralarında bazı meclis üyelerimizin, birim müdürümüzün, esnaf odası başkanının ve sosyal yardımlaşma vakfı yöneticisinin de bulunduğu bir komisyon kurularak çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar kapsamında esnafların başvuruları kabul edilecek. Oda kaydı bulunan esnafların başvuruları kayıtlı oldukları esnaf odaları tarafından, esnaf odası kaydı bulunmayan iş yeri sahiplerinin ise başvuruları, istenilen belgeler ile birlikte kültür ve sosyal işler müdürlüğüne ait Yenimahalle de bulunan Abdulhamit Han Kültür Evi ve Gençlik Merkezi’mizde başvurularını yapabilecekler. Başvurular 25 Haziran 2021 Cuma günü başlayacak olup, 2 Temmuz’da sona erecektir. Başvurular sonunda yardımlar belirlenen meslek gruplarına göre hak sahiplerine dağıtılacak” diye konuştu.



Başvurular sırasında dilekçeye eklenecek olan belgeler hakkında da bilgi veren yetkililer, başvuruda bulunacak esnafların yanlarında internet vergi dairesinden yada vergi dairesinden alınacak olan 31.05.2021 tarihi sonrası dilekçe ile birlikte mükellefiyet yazısı işletme sahibine ait kimlik fotokopisi ve meslek kodu (NACE kodu)’nu bulundurmalarını istedi.

Ayrıca, Adıyaman Belediyesi tarafından belirlenen meslek kodu dışındaki meslek sahiplerinin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

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