Kaymakam Köksal, vatandaşla bir araya geldi

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Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy gezileri kapsamında Hamzalar Köyü'nde vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.

Hamzalar Köyü Şehit Musa Vuruşkan Taziye Evi'nde köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Köksal, vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan projelerle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların dilek, öneri ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Mutlu Köksal, Hamzalar Köyü'nün geriye kalan ihtiyaçlarının giderileceğini belirtti.

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