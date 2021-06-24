Binadan atlamak isteyen kadını polis ikna etti

Adıyaman’da, bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen kadın, polis tarafından ikna edilerek aşığa indirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Niyazi Mısri Camii yakınlarında bulunan 6 katlı bir binanın tepesine çıkan G.E. isimli kadın aşağı atlamak istedi. Ailevi sorunlarının olduğu öğrenilen kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ikna edince aşağı indi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerince konuşularak ikna edilen G.E., aşağıya indirildikten sonra ambulansa bindirildi. İlk müdahalesi yapılan G.E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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