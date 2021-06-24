Adıyaman’da uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde Örenli köyünde ikamet eden Y.Ç. isimli şahsın ev arazi, bağ ve bahçesinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Şahsa ait ev, arazi, bağ ve bahçesinde yapılan aramalarda 241 kök kenevir bitkisi ve 235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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