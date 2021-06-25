Besni Devlet Hastanesi doktor kadrosunu güçlendiriyor

'C' Grubundan 'B' grubu statüsüne geçen Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesi’nde açılan yeni kadrolar ile atamalar devam ediyor.

30 Haziran 2021 tarihinde 99. Devlet Hizmet Yükümlülük kurası ile Adıyaman Besni Devlet Hastanesi’ne, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 ortopedi uzamanı, 1 dahiliye uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 2 pratisyen hekim kadrosu açıldı.

AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, hastanenin B rol grubuna geçmesinden sonra anestezi uzmanı ve acil tıp uzmanının atanmasının ardından, son olarak 4 uzman doktor ve 2 pratisyen hekimin Besni Devlet Hastanesi’ne atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Hastaneye yapılan atamalarla ilgili olarak emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Başkan İsmail Sümer, atamaların hayırlı olmasını diledi.

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