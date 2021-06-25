Adıyaman’da tabanca ve tüfek ele geçirildi

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Adıyaman’da jandarma ekipleri bir evde yaptıkları aramada 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma sonrasında N.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 75 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.

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