Turizm sektörünün yeniden canlandırılması toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm sektörünün yeniden canlandırılması toplantısı yapıldı

İHA

Turizm sektörünün yeniden canlandırılması toplantısı yapıldı

Adıyaman'da turizm sektörünün yeniden canlandırılması toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti ve AB İşbirliği ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi’nin 1'inci Yönlendirme Komite toplantısı yapıldı. Gerçekleşen toplantıda ilk olarak Kommagene odak binası ve 9 tarihi ören yerinde devam eden çevre düzenleme ve inşaat çalışmalarının ilerleyişi hakkında bir sunum yapıldı. Toplantının ikinci sunumunda ise teknik yardım bileşeni kapsamında yürütülecek faaliyetlerin detayları katılımcılarla birlikte ele alınarak bu faaliyetler arasında çeşitli araştırma ve raporlar, tasarım çalıştayları, ulusal ve uluslararası fuar katılımları, promosyon etkinlikleri, gezi rehberleri, uluslararası festival ve turizm değer zincirini güçlendirmeye yönelik çeşitli eğitimlerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında, 2020 yılının Haziran ayında başlayan proje kapsamında kente gelecek turist sayısının artması, geceleme süresinin uzaması ve turizmden elde edilen katma değerin artmasını hedefleniyor.
Adıyaman’ın Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında turizmde rekabet potansiyelini güçlendireceğini söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi, Adıyaman’ın uzun zamandır peşinden koşarak takip ettiği ve sonunda da eriştiği bir projedir. Bu projenin iki yönü bulunuyor. Bunlardan biri tarihi ören yerlerinde karşılama merkezleri ve il merkezinde de turizm odak noktası ile kütüphane binası yapılacak. Bir diğeri de Adıyaman’ın sahip olduğu turistik değerlerin kapsamlı ve profesyonel anlamda tanıtılmasıdır. Adıyaman için ikisi de birbirinden önemli ve birbirinden değerlidir. İki proje de Adıyaman için çok anlam ifade eden ve bizim de çok şey beklediğimiz projedir. Yaptığımız istişareler sonucunda bu proje 2022 yılında tanıtım atağı ile birlikte ete kemiğe bürünecek. Bu projenin birinci etabında yer alan inşaat ve müşavirlik bileşeni kapsamında Kommagene odak binası ve 9 tarihi ören yerinde çevre düzenleme ve turist karşılama merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu proje Adıyaman için büyük beklentilerin olduğu bir projedir. Bu beklentiyi zaafa uğratacak küçük ihmallerden sakınmamız lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinesinde sürdürülen bu projeyle turizm alanında Adıyaman’ın çok büyük kazanımlar elde edeceğine inanıyorum. Bu projenin hayata geçirilmesi için bugüne kadar emek veren, katkı sunan valililerimize ve tüm bileşenlere çok teşekkür ediyor, projenin ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Bir otelin konferans salonunda Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlenen toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Metin Günay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri, AB Türkiye delegasyonu temsilcileri, yüklenici firma temsilcileri ile proje yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi sınav öncesi tüm önlemlerini aldı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi sınav öncesi tüm önlemlerini aldı
Gölbaşı’nda mobil aşı standı kuruldu
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda mobil aşı standı kuruldu
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Adıyaman’da tabanca ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da tabanca ve tüfek ele geçirildi
Jandarma Adıyaman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma Adıyaman'da çok sayıda tarihi eser ele ...
Serinlemek için baraja giren şahıs boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için baraja giren şahıs boğuldu
Dev çekirge görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Dev çekirge görenleri şaşırttı
Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu Baba Hanifi Yaman, çocuklarını her gün engelli aracıyla okula götürüp getiriyor
YEREL HABERLER Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 ...
Besni Devlet Hastanesi doktor kadrosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Besni Devlet Hastanesi doktor kadrosunu güçlendiriyor
Büro Memur-Sen’de Mahmut Ergen dönemi
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’de Mahmut Ergen dönemi
Kahta OSB arıtma tesisi için fizibilite çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kahta OSB arıtma tesisi için fizibilite çalışmaları ...
Adıyaman’da uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu ele geçirildi
Belediye yüzme havuzu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Belediye yüzme havuzu kayıtları başladı
Gölbaşı ilçesine 4 uzman doktor kadrosu açıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesine 4 uzman doktor kadrosu açıldı
Yeni Mahalle sokakları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Mahalle sokakları asfaltlanıyor
Küçük ve büyük yazarlar buluştu
YEREL HABERLER Küçük ve büyük yazarlar buluştu
Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı
75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER 75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun ...
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi
YEREL HABERLER Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi ...
Binadan atlamak isteyen kadını polis ikna etti
YEREL HABERLER Binadan atlamak isteyen kadını polis ikna etti
Adıyamanlı kadınlar, ‘Dut yaprağı’ ile kanserojensiz pekmez yapıyor Kooperatif kuran kadınlar Tut ilçesinde her evi fabrikaya dönüştürecek
YEREL HABERLER Adıyamanlı kadınlar, ‘Dut yaprağı’ ile kanserojensiz ...
Adıyaman’da etçil çekirge görüldü
YEREL HABERLER Adıyaman’da etçil çekirge görüldü