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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere kuraklıkla ilgili kanun teklifi verdi

İHA

Milletvekili Tutdere kuraklıkla ilgili kanun teklifi verdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kuraklık sebebiyle zarar gören yetiştirici ve üreticilerin uğradıkları kayıpların devlet tarafından karşılanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.
Teklif, kuraklığı yoğun olarak hisseden 41 ilde, bu illere bağlı tüm ilçe ve köylerde yaşanan kuraklık sebebiyle zarar gören üreticilerin uğradıkları tüm kayıpların devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.
Kuraklıktan etkilenen il sayısının Mayıs ayında 22 olarak tespit edildiğini, Haziran ayına gelindiğinde ise il sayısının 41’e çıktığının altını çizen Milletvekili Tutdere, yağış yetersizliği nedeniyle ekili arazilerdeki kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını ve yapılacak kanuni düzenlemeyle çiftçilerin kayıplarının devlet tarafından karşılanması gerektiğinin ifade etti.
Yaşanan kuraklık nedeniyle de çiftçilerin mağdur olduğunu ifade eden Tutdere, “Sulama Projeleri aradan geçen uzun yıllara rağmen tamamlanamadığı için baraj ve gölet sularından da istenilen ölçüde faydalanamayan ve halen sulu tarıma tam anlamıyla geçememiş olan illerimizde kuraklığın neden olduğu zararlar da korkunç boyutlara ulaşmıştır.” dedi.
Alansal yağışlarda büyük düşüşler yaşanmasına bağlı olarak kuraklıktan etkilen il sayısının da arttığını dile getiren Tutdere, “Ziraat Odaları Birliği’nden alınan bilgilere göre; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Şırnak, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kilis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Konya, Aksaray, Sivas, Kütahya, Burdur, Amasya, Denizli, Nevşehir, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Çankırı, Kayseri, Yozgat, Çorum, Niğde, Isparta, Kırşehir, Uşak, Karaman, Ankara, Eskişehir, Muğla, Muş, Aydın, Hakkari, Kahramanmaraş illerinin kuraklıktan ileri derecede etkilendiği tespit edilmiştir.
Pandemi şartları, yanlış tarım politikaları, girdi fiyatlarında yaşanan yüksek maliyet, yetersiz destekler çiftçimizi tarlasını ekemez hale getirmiştir. Çiftçimiz zor koşullar altında ayakta durmaya çalışırken bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte artık çiftçimizin dayanacak gücü kalmamıştır. Meclis Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle kuraklık sebebiyle zarar gören çiftçilerin uğradıkları tüm kayıpların devlet tarafından karşılanması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

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