Yeni sanayi sitesinde genel temizlik

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Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeni Sanayi Sitesini baştan sona temizledi.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sanayi bölgesini gezerek esnafa hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Bundan sonra çöplerin poşetlere konularak belirlenen saatlerde atılmasını isteyen temizlik ekipleri daha sonra sanayi sitesini baştan aşağı temizledi.

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