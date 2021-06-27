Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Erdem istifa etti



Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını alan Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem istifa etti.

Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup'ta puan farkı ile şampiyon olan ve Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını alan Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem, istifa ettiğini duyurdu. İş yoğunluğu ve 2 çocuğuna zaman ayıramadığından ötürü Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini duyuran Cevher Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 2 yıldır içerisinde bulunduğum ve 1 yıl önce heyecanla devraldığım Adıyaman Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz değerli taraftarlara üzülerek belirtmek isterim. Güzel başarılara imza attığımız bir dönemin ardından iş yoğunluğum ve 2 çocuğuma yeterince zaman ayıramadığımı farketmem beni bu karara almaya yöneltti. Gözüm asla arkada kalmayacak çünkü; kulübe tüm ben ilgi ile hizmet eden çok kıymetli başkanımız Sait Aybak, spor kulübümüz için en iyisini yapmaya devam edecektir. Her daim Adıyaman Spor Kulübümüzün yanında olan Sait Aybak´ın bana olan desteklerinden dolayı da ayrıca minnettar olduğumu ve teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim. Bu ayrılık sadece fiziken olacak ve daima kalbim takımımızla atacaktır."

DHA-Spor Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-06-27 20:45:32



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