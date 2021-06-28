Eşinin silahıyla kazara kendisini vurdu

Adıyaman’da 3 çocuk annesi kadın, eşine ait tabancayı kaldırmak isterken kendisini kazara vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20186 Sokak içerisinde ikamet eden 3 çocuk annesi H.Y., köy korucusu olan eşine ait beylik tabancasını bulunduğu yerden kaldırmak isterken, kendisini kazara vurdu. Karın bölgesinden yaralanan kadının yardımına komşularıyla ailesi koştu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan H.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.