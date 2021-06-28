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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolaba koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralandı

DHA

Dolaba koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralandı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da Hayriye Yılmaz (40), köy korucusu eşine ait tabancayı dolaba koyduğu sırada, silahın ateş almasıyla yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, evde temizlik yapan Hayriye Yılmaz, köy korucusu olan eşinin tabancasını dolaba kaldırmak istedi. Yılmaz, yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla ateş alan tabancadan çıkan kurşunun karın bölgesine isabet etmesiyle yaralandı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı kadını ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yılmaz'ın ilk ifadesinde eşinin tabancasını kaldırmak istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla kendisini yaraladığını söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-06-28 13:10:57

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