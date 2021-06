Sıcak hava vatandaşları bunalttı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adıyaman’da vatandaşlar gölge yerleri tercih ediyor.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Adıyaman kent merkezinde sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yerleri tercih ediyor. Kent merkezindeki parklarda yaşlılar ağaç gölgelerini tercih ederken, çocuklar ise süs havuzlarının fıskiyelerinden gelen serin havadan faydalanıyor. Çoğu vatandaş ise soğuk yiyecekler tüketerek, bazı vatandaşlar ise ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

Adıyaman’ın aşırı sıcak olduğunu dile getiren Ceylan Seçilmiş, “Dayanılmayacak durumda gerçekten artık içeriye kaçıyoruz. Gölgelerden başka hiçbir yerde yürünmüyor. Baya baya bir sıcak, 45 derece vardır rahat. Her yer yanıyor” dedi.

Daha sonra konuşan vatandaşlardan Ali Seçilmiş ise “Adıyaman gerçekten çok sıcak. Sıcaktan dolayı gölge ve serin yerlere geçiyoruz. 40 derecenin üzerindedir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Adıyamanlı Yusuf Aslan ise konuşmasında, "Adıyaman çok sıcak yanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Valla bence 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar” ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların bunalttığını vurgulayan Adıyamanlı Büşra Sümeyye Parlak, “Adıyaman ciddi anlamda çok sıcak ve bizler gerçekten bunalıma girdik. Yani söyleyebilecek hiç bir şey yok, bardaktan boşalırcasına terliyoruz. Klimanın altında durmaya çalışıyoruz, serinliklerde oturmaya çalışıyoruz. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şu an bir havuz olsa kimse yok demez zaten” dedi.

Adıyamanlı vatandaşlardan Yusuf Yorulmaz ise “Adıyaman çok sıcak yanıyoruz şu an. Yaklaşık 4045 derece sıcaklığı var. Serin yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Klima önleri olsun vantilatör önleri olsun, bunların önüne oturuyoruz. Yani açıkçası yanıyoruz” diye konuştu.

