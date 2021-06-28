Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil ile Muhammed Emin Çelenk’in kullandığı bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Muhammed Emin Çelenk yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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