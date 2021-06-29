Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Erkan Doğan idaresindeki 02 ABJ 379 plakalı motosiklete sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil eski devlet hastanesi kavşağı yakınlarında çarptı. Motosiklete çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Erkan Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.