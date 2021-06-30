Besni'de izinsiz kazıya 7 gözaltı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yukarısöğütlü köyü kırsalında 1'inci derece SİT alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; A.G., A.U., O.Ş., M.Ş., C.D., A.Ü. ve A.Ş., kazı sırasında kullanılan malzemeler ile yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-06-30 10:26:19
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