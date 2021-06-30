Besni'de izinsiz kazıya 7 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yukarısöğütlü köyü kırsalında 1'inci derece SİT alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; A.G., A.U., O.Ş., M.Ş., C.D., A.Ü. ve A.Ş., kazı sırasında kullanılan malzemeler ile yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-06-30 10:26:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.